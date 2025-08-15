Aeroporto de Brasília inaugura sala multisensorial para passageiros neurodivergentes

O Aeroporto Internacional de Brasília inaugurou uma sala multisensorial destinada a passageiros neurodivergentes. O espaço, desenvolvido pela equipe de arquitetura da concessionária, foi projetado para oferecer conforto e tranquilidade em meio aos estímulos típicos dos aeroportos.



A sala, localizada entre os portões 21 e 22 na área de embarque doméstico, simula o interior de uma cabine de avião. Funciona 24 horas por dia e é acessível a todas as idades sem necessidade de comprovação de condição.



Leandra Peixoto, mãe de Arthur, um menino de seis anos no espectro autista, destacou a importância do espaço para tornar as viagens mais agradáveis para sua família. "A sala multisensorial vem para criar um ambiente seguro", comentou ela, ressaltando a função do espaço em diminuir a ansiedade e o desconforto.



