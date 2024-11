Agências do trabalhador abrem mais de 600 vagas de emprego nesta quinta-feira

Para quem procura emprego, as agências do trabalhador abriram 697 vagas nesta quinta-feira (31). Os salários estão cotados em até R$ 6,8 mil reais. São 50 oportunidades para auxiliar operacional de logística, com salário de R$ 1.444, cinco vagas para mestre de obras, entre outras opções. Para se inscrever nos processos seletivos, é preciso cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou levá-lo em uma das 14 agências do trabalhador, que funcionam de 8h às 17h, de segunda a sexta.