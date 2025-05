Agentes do Detran flagram 71 motoristas com sinais de embriaguez em Taguatinga (DF)

O Detran iniciou as ações do Maio Amarelo com uma operação em Taguatinga (DF), montando três pontos de bloqueio na região. No total, 505 motoristas foram abordados e realizaram teste de bafômetro.



Foram registrados 71 flagrantes de embriaguez, além de multas por falta da CNH, alteração de escapamento e outras irregularidades. Vinte veículos foram recolhidos ao pátio do Detran, mostrando a necessidade de aumentar a conscientização e educação no trânsito.



