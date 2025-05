Antecipação da Restituição do Imposto de Renda: oportunidade ou risco?

Com a proximidade do prazo para entrega das declarações do imposto de renda, crescem os pedidos de antecipação da restituição. A prática pode ser atraente por oferecer dinheiro rápido, mas exige cautela devido a possíveis juros altos.



Segundo uma contadora, "a antecipação oferece juros mais baixos e menor burocracia se a declaração estiver correta". Isso significa ter certeza de que não há erros, para evitar cair na malha fina e aumentar os custos. Enviar a declaração cedo pode ajudar a receber a restituição antes, evitando surpresas desagradáveis. Revisar a documentação ou buscar ajuda profissional são passos importantes para garantir que tudo esteja correto.



