Aplicativo 'SLU Coleta DF' ajuda moradores com informações sobre coleta de resíduos

O aplicativo SLU Coleta DF disponibiliza informações sobre os dias e horários da coleta de resíduos no Distrito Federal. Moradores podem rastrear em tempo real a localização dos caminhões de lixo. Além disso, o app oferece dicas sobre como descartar resíduos de maneira segura e conteúdos educativos sobre gestão, reciclagem e compostagem. O serviço também permite o registro de reclamações, facilitando a identificação de áreas com descarte incorreto e beneficiando toda a comunidade.



