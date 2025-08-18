Após ataque a vaca, moradores do Lago Oeste (DF) temem presença de onça

Na região do Lago Oeste (DF), a presença de uma onça que atacou uma vaca preocupa moradores. O incidente ocorreu na propriedade de chacareiro que acredita que a mudança da vaca para outro pasto atraiu o felino. A população teme novos ataques a animais e humanos. Para monitorar o comportamento da onça, o Instituto Brasília Ambiental instalou câmeras na mata.



A Polícia Militar Ambiental orienta os moradores sobre segurança e recomenda evitar caminhadas solitárias em áreas de mata, especialmente ao amanhecer e ao entardecer, proteger animais domésticos durante a noite e iluminar áreas externas. Ataques a pessoas são raros, mas as onças podem atacar se se sentirem ameaçadas. A captura ou morte do felino sem autorização é crime ambiental.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!