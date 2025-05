Aposentados por invalidez no DF terão que passar por reavaliação periódica

No Distrito Federal, cerca de 1.400 aposentados por invalidez precisam passar por reavaliações periódicas, conforme decreto publicado no Diário Oficial. A medida atinge aqueles com benefícios homologados há menos de cinco anos, exceto em casos de doenças graves ou incapacitantes. As reavaliações ocorrerão a cada três anos, e os aposentados serão convocados pelo Instituto de Previdência com pelo menos 90 dias de antecedência.



