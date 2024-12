Árvore 'abraça' poste e preocupa moradores no Riacho Fundo 2 (DF)

Imagens ao vivo do motolink mostram a situação inusitada na QS 18, no Riacho Fundo II. Uma árvore cresceu ao redor de um poste, abraçando-o completamente. Com a chegada do período de chuvas fortes, os moradores temem que a estrutura possa ceder, causando acidentes. Apesar de terem acionado a administração local e a Neoenergia, o problema ainda não foi resolvido.