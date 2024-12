Assista à íntegra do Balanço Geral DF desta segunda-feira (2)

O Balanço Geral DF desta segunda-feira (2) mostra o trabalho da merendeira Vanderleia Neves que usa a criatividade para incentivar alunos a comerem de forma saudável em escola pública do Distrito Federal. Também, traz o caso da mulher que foi arrastada por enxurrada no Sol Nascente e resgata embaixo de carro, e a prisão de um motociclista que fugiu da polícia em alta velocidade. O jornal noticia ainda a interdição de um trecho da Epig, a história de jovens autistas acolhidos pela Abads que conquistaram independência e bons empregos, e a festa dos botafoguenses para celebrar o título da Libertadores. Outros destaques são: obras do Drenar-DF: reservatório vai absorver a água da chuva durante temporais; semana começa com 1.363 vagas de emprego nas agências do trabalhador do DF; Operação Boas Festas autua 400 motoristas e prende quatro em flagrante no DF; Metrô-DF instala oito mil alças de mão flexíveis em todos os trens.