Audiência pública em Taguatinga (DF) visa otimizar trânsito CNB 12

A administração de Taguatinga (DF) organizará uma audiência pública para debater a transformação das vias transversais que ligam a Comercial Norte à Sandu em mão única. A reunião está marcada para o dia 30 de junho, no Teatro do Sesc, com o objetivo de ouvir a população sobre o tema.



Segundo o administrador Renato Andrade, a iniciativa atende a uma demanda antiga gerada pelo congestionamento na área, especialmente nos horários de entrada e saída das escolas. Durante a apresentação, também foi tratada a questão da manutenção e modernização do relógio da Praça do Relógio, além de medidas de combate ao vandalismo na praça recentemente reformada.



