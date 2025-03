Aulão de natação promovido pela Caesb no Lago Paranoá celebra Dia Mundial da Água

A Caesb celebrou o Dia Mundial da Água com um evento especial no Lago Paranoá, que incluiu um aulão de natação com o ultramaratonista Tiago Sato. O professor destacou a diferença entre nadar em piscinas e águas abertas, além de ressaltar a importância do respeito pela natureza. Segundo ele, "a natação não é só aprender a nadar, é criar um respeito pelo indivíduo e pela natureza."



O evento também contou com atividades educativas e a presença da mascote Cristal, trazendo conscientização às crianças. O professor de remo destacou a relevância de ensinar segurança no uso do lago, especialmente para jovens carentes. "Crianças devem conhecer o lago de forma segura," afirmou.



O presidente da Caesb reforçou o compromisso da companhia com a preservação dos recursos hídricos e declarou: "A água da Caesb é patrimônio de Brasília ." O evento enfatizou a importância do uso sustentável da água, um recurso vital para todos.



