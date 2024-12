Autódromo de Brasília passará por reforma; GDF pretende reabrir o espaço em 2025

Após 19 meses de paralisação, o Governo do Distrito Federal assinou o contrato de licitação para a reforma do Autódromo de Brasília, com investimento de R$ 41 milhões. As obras devem começar em breve, e a reabertura está prevista para o segundo semestre do próximo ano, segundo o governador Ibaneis Rocha. Fechado desde 2014, o espaço já sediou eventos como Fórmula 3 Sul-Americana, Fórmula Truck e Stock Car.