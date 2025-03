Bebê de dois anos é resgatado após se afogar em piscina no Park Way

Um bebê de dois anos foi resgatado após se afogar em uma piscina no ParK Way, na tarde deste domingo (16). O menino ficou submerso por dois minutos antes de ser retirado da água. O corpo de bombeiros acionou três viaturas e um helicóptero para o atendimento emergencial. Ao chegarem, encontraram a criança fora da água e prestaram os primeiros socorros. Após restabelecer os sinais vitais, o bebê foi transportado de helicóptero para o hospital de base, acompanhado pela mãe. Ainda não se sabe como o acidente ocorreu, mas a rápida ação dos bombeiros foi crucial para salvar a vida do menino.



