Beneficiários do Bolsa Família têm até 30 de junho para acompanhamento em saúde

Os beneficiários do Bolsa Família tem até 30 de junho para realizar o acompanhamento em saúde obrigatório em UBS (Unidades Básicas de Saúde). É necessário apresentar a caderneta de vacinação das crianças, assegurar o acompanhamento pré-natal para gestantes e manter a frequência escolar, sendo 65% para crianças menores de seis anos e 75% para adolescentes. O não cumprimento pode resultar em advertências e, eventualmente, no cancelamento do benefício.



