Biblioteca Nacional de Brasília abre inscrições para cursos gratuitos de inglês

A Biblioteca Nacional de Brasília inicia nesta segunda-feira (23) as inscrições para cursos gratuitos de inglês. Serão oferecidas 90 vagas distribuídas entre gramática básica, conversação e inglês instrumental. As aulas terão início no dia 28 e ocorrerão aos sábados das 8h30 às 10 horas. Para se inscrever, é necessário acessar o Instagram do perfil @BibliotecaNacionaldeBrasília e clicar no link disponível na bio a partir das 10 horas.



