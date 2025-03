Bombeiros são acionados após homem jogar combustível e atear fogo em carro no Paranoá

Um carro pegou fogo no Paranoá após um homem ter jogado combustível no veículo e ateado fogo. O motivo do ato não foi esclarecido e não houve feridos na ocorrência. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local para conter o incêndio. O veículo ficou completamente destruído pelas chamas. A situação gerou preocupação entre os moradores da região.



