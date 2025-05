Bora de Bike: passeio ciclístico em Brasília promove conscientização no trânsito

No próximo domingo (18), a 16ª edição do Bora de Bike acontece no Parque da Cidade, em Brasília , com concentração às 7h. Promovido pela RECORD, o evento tem o intuito de sensibilizar sobre a segurança no trânsito, em parceria com o Maio Amarelo.



Espera-se a participação de quase 10 mil pessoas para o percurso de cerca de 10 quilômetros. Além disso, o grupo de ciclismo Treme Terra estará presente, enfatizando a importância de um trânsito seguro. Um sorteio de uma bicicleta também será realizado, tornando o evento ainda mais atrativo para as famílias.



