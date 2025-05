Bora de Bike reúne ciclistas e promove conscientização no trânsito de Brasília

Nesse domingo (18), a 16ª edição do Bora de Bike levou cerca de 10 mil pessoas ao Parque da Cidade, em Brasília, em uma celebração ao Maio Amarelo. O evento reuniu ciclistas de todas as idades e de diferentes localidades, ressaltando a importância da segurança no trânsito.



"Nossa família participa de todas as edições. Hoje trouxemos as gêmeas para se juntarem a nós", comentou Tati, uma das participantes. Animação e sorteios marcaram o dia, que novamente reforçou a relevância do ciclismo como mobilidade e bem-estar. A próxima edição já está marcada para setembro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!