Brazlândia recebe projeto com serviços de saúde; veja como aproveitar

O projeto "Saúde Mais Perto do Cidadão" chegou a Brazlândia, oferecendo atendimentos médicos variados e gratuitos. Idealizado pelo deputado federal Gilvan Máximo, o programa disponibiliza 14 especialidades médicas, incluindo exames de laboratório, mamografias e consultas oftalmológicas. As carretas permanecerão até domingo (5), ao lado do restaurante comunitário na quadra 36 da Vila São José. Os cidadãos devem retirar senhas a partir das 7h, apresentando RG, CPF e cartão do SUS. "Esse é o maior programa de saúde itinerante da América Latina", destacou Máximo, enfatizando a importância do acesso à saúde na comunidade.