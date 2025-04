Café no Ar: menina de 9 anos encanta com pinturas em Valparaíso de Goiás

No quadro "Café no Ar" desta semana, a mineira Pollyana Trindade Martins, moradora de Valparaíso de Goiás, recebe a apresentadora Neila Medeiros para um café da manhã. A dentista, ao lado do marido Edivaldo, falaram sobre o casamento, que já completa 17 anos.



A família se completa com a filha mais nova, Ana Neli, de nove anos, e a sobrinha, Anna Maria, de 27 anos, que também vive com o casal. A filha conta que é estudante e que adora pintar. Durante o café da manhã, Ana mostrou suas impressionantes obras de arte, todas criadas a partir de sua imaginação.



O casal, orgulhoso, falou sobre a rotina e destacou a alegria da menina com a visita especial. A sobrinha Anna Maria também falou sobre estar seguindo os passos da tia, trabalha junto na área de odontologia. Além disso, a família conta com a presença de Aaria Aparecida, de 54 anos, que trabalha com eles há nove anos.



