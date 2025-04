Câmara Legislativa do DF celebra o Dia Internacional da Dança com sessão solene Evento homenageou 500 profissionais do DF e durante as comemorações foi anunciada a criação da Federação Brasileira de Dança

30/04/2025

