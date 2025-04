Caminhão de lixo desgovernado arrasta carro e invade casa no Jardim Ingá (GO), Entorno do DF

No Jardim Ingá (GO), Entorno do Distrito Federal, um caminhão que realizava coleta de lixo perdeu o controle em uma descida íngreme e invadiu uma casa. O veículo atingiu um carro estacionado antes de colidir com a residência, causando o desabamento do muro da garagem e danificando parte da sala.



Moradores informaram que o problema foi causado por falha no sistema de freios, confirmação também dada pela empresa responsável. Matias, morador da casa, relatou o susto que ele e sua mãe passaram, destacando a solidariedade da empresa e dos vizinhos. "Graças a Deus ninguém se feriu", comentou. A empresa ofereceu assistência e hospedagem enquanto a casa passa por reformas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!