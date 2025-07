Caminhão tomba e pega fogo na BR-020 durante a madrugada

Um caminhão tombou e pegou fogo na BR-020 por volta das 4 horas da manhã. O incidente ocorreu próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Três viaturas do corpo de bombeiros foram necessárias para combater o incêndio, que resultou na destruição total do veículo. A PRF foi acionada para controlar a via. Não houve feridos e as causas do tombamento não foram informadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!