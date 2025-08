Campanha nacional de coleta de DNA para pessoas desaparecidas começa nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira (5) a campanha nacional promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Com coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a coleta ocorre no Distrito Federal pelo Instituto de Identificação e Pesquisa e DNA Forense até o dia 17 deste mês, das 9h às 18h.



Serão aceitas amostras biológicas de parentes próximos, como pais, filhos e irmãos, além de artigos pessoais. Após a coleta, os dados serão cruzados com bancos nacionais para facilitar a localização das pessoas desaparecidas.



