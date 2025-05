Campus Party reunirá 120 mil pessoas em Brasília de 18 a 22 de junho

A edição nacional da Campus Party acontecerá em Brasília entre os dias 18 e 22 de junho, no estádio Mané Garrincha. O evento contará com a presença do italiano Gabriele Mazzini, um dos principais nomes por trás da inteligência artificial na Europa.



A programação incluirá discussões sobre a criação de um marco regulatório para a inteligência artificial, em parceria com a Secretaria de Ciências e Tecnologia do GDF. Espera-se que mais de 120 mil pessoas participem do evento, que terá experiências interativas como simuladores de realidade virtual, competições de drones e campeonatos de robótica.



