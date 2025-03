Capital vence Ceilândia e garante vaga na final do Candangão BRB 2025

O Capital assegurou sua vaga na final do Candangão BRB 2025 com uma vitória por 2 a 1 sobre o Ceilândia no Estádio JK. Riquelme abriu o placar para o Capital ainda no primeiro tempo, enquanto Richard marcou o gol decisivo no segundo tempo. O Ceilândia chegou a empatar com Valter Bala, mas não conseguiu superar o adversário. A decisão final do campeonato acontecerá no Estádio Mané Garrincha.



