Carnaval no DF impulsiona economia e gera 850 vagas de emprego temporário

O Carnaval deste ano no Distrito Federal deve movimentar cerca de R$ 320 milhões, segundo a Confederação Nacional do Comércio. A festividade, que contará com 62 blocos, deve gerar aproximadamente 850 empregos temporários. José Aparecido, presidente da Fecomércio DF, destaca que a capital tem se tornado um destino crescente para o feriado, atraindo turistas de estados como Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. "Mesmo não sendo um grande destino carnavalesco, Brasília está crescendo no ranking", afirmou. A cidade se prepara para receber foliões e movimentar o setor cultural e econômico com contratações em segurança, artistas e economia criativa.



