Cartórios do DF oferecem autorização de viagem para menores 100% online

Com a chegada das férias escolares de julho, os cartórios de notas do Distrito Federal oferecem uma solução prática: a autorização eletrônica de viagem para crianças e adolescentes viajando sem os pais. O documento é emitido online, em poucos minutos, pela plataforma nacional.



Após preencherem os dados, responsáveis realizam videoconferência com um tabelião, recebendo a autorização por e-mail ou QR Code. Desde o lançamento, a adesão ao formato digital cresce 118% ao ano no DF.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!