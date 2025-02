Casa pega fogo durante a madrugada no Recanto das Emas

Um incêndio ocorreu na quadra 804 do conjunto 9 no Recanto das Emas. Os bombeiros chegaram ao local e encontraram fumaça saindo da casa, mas todos os moradores já estavam do lado de fora. As chamas afetaram três cômodos e foram controladas pelos militares, que usaram equipamentos para remover a fumaça de forma rápida. O proprietário não solicitou perícia dos bombeiros. Não houve feridos durante o incidente.



