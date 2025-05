Casal do DF emociona ao contar como construiu sua família por meio da adoção

Emanuela e Joaquim Pinheiro, casados há 25 anos, decidiram adotar após várias tentativas frustradas de gravidez. Com a ajuda da ONG Aconchego, abriram seus corações para adotar irmãos fora do perfil comum, Yago e Alef, que tinham seis e quatro anos à época.



O casal aprendeu sobre amor, responsabilidade e presença ao criar seus filhos, destacando que o amor familiar vai além do sangue. Atualmente, 94 crianças e adolescentes aguardam por adoções no Distrito Federal. O Dia Nacional da Adoção, celebrado em 25 de maio, reforça a importância de dar amor e um lar para crianças que esperam por uma família.



