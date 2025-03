Cascavel é resgatada em estacionamento de condomínio no Park Sul, no DF Policiais militares do Batalhão Ambiental atuaram para garantir a segurança da comunidade e do animal

DF no Ar|Do R7 24/03/2025 - 09h14 (Atualizado em 24/03/2025 - 09h14 ) twitter

