Caso João Miguel: suspeito de envolvimento em morte de criança voltou a ser preso

O carroceiro, Jackson Nunes de Souza, preso por envolvimento na morte de João Miguel Silva, de 10 anos, foi novamente preso. Ele havia sido solto no último sábado (26), quando terminou o prazo da prisão temporária, mas o Tribunal de Justiça do DF expediu novo mandado de prisão para o homem. A prisão foi convertida em preventiva e cumprida pela delegacia da Cidade Estrutural (DF). Jackson responde pelos crimes de corrupção de menores e ocultação de cadáver. Ele é acusado de envolvimento na morte de João Miguel, que ficou cerca de 15 dias desaparecido, até ser encontrado em uma área de vegetação. O menino de 10 nos teria sido morto pelo furto de um cavalo que pertencia ao grupo suspeito do crime.