Três casos de violência em escolas do DF em menos de um mês mobilizam PM e acendem alerta

Em menos de um mês, três casos de violência foram registrados em escolas do Distrito Federal. Um incidente ocorreu na Asa Sul entre alunos do Centro Educacional e o Centro de Educação para Jovens e Adultos. Alunos estavam armados com facas e pedaços de madeira; um aluno ficou ferido.



Uma das estratégias destacadas pela Tenente Coronel Renata, responsável pelo Batalhão Escolar, é o aumento do policiamento e ações intersetoriais para prevenir a reincidência de jovens infratores. A interação com as famílias e a utilização de medidas de segurança preventivas são vistas como essenciais para resolver este problema de forma eficaz. A Polícia Militar também trabalha em conjunto com outras secretarias para implementar programas de cultura de paz no ambiente escolar.



