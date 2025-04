Cachorrinha é resgatada após cair em poço em Sobradinho (DF)

Uma cachorrinha foi resgatada após cair em um poço na região do Núcleo Rural do Lago Oeste, setor de Chácaras da Rua 18. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o animal dentro de uma cisterna com aproximadamente 25 metros de profundidade, correndo risco de afogamento. Utilizando a técnica do tripé, uma bombeira desceu para realizar o resgate. A cachorrinha, chamada Chocolate, não apresentava ferimentos e foi entregue à sua dona, com o resgate considerado um sucesso.



