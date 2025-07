Centro Cultural do TCU oferece oficinas gratuitas para crianças durante período de férias

O Centro Cultural do Tribunal de Contas da União, em Brasília, realiza o Ciclo de Oficinas Amarelinha, uma programação gratuita destinada a crianças de cinco a 12 anos. As atividades ocorrem até 31 de julho, às terças, quartas e quintas-feiras, nos turnos das 9h30 e das 14h30.



As oficinas incluem dinâmicas coletivas que promovem coordenação e confiança por meio de brincadeiras diversas. Atividades foram planejadas para estimular a imaginação, o convívio e o movimento. Proposta é vestir as crianças com roupas leves para terem a disposição de pular, desenhar e criar.

