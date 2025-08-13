CIEE abre 569 vagas de estágio para estudantes do Distrito Federal

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) está com 569 vagas abertas no Distrito Federal. As oportunidades incluem setores como administrativo, educação, direito, informática, comunicação, contabilidade, psicologia, marketing, esporte, construção civil, saúde, arquitetura, urbanismo, farmácia e design.



Inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo portal ou na sede do CIEE localizada no Sudoeste. O programa também oferece cursos técnicos em várias áreas para aprimoramento profissional.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!