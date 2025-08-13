Logo R7.com
CIEE abre 569 vagas de estágio para estudantes do Distrito Federal

Oportunidades abrangem diversas áreas e inscrições são gratuitas pelo portal ou presencialmente na unidade do Sudoeste

DF no Ar|Do R7

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) está com 569 vagas abertas no Distrito Federal. As oportunidades incluem setores como administrativo, educação, direito, informática, comunicação, contabilidade, psicologia, marketing, esporte, construção civil, saúde, arquitetura, urbanismo, farmácia e design.

Inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo portal ou na sede do CIEE localizada no Sudoeste. O programa também oferece cursos técnicos em várias áreas para aprimoramento profissional.

  • Construção Civil
  • Distrito Federal
  • Educação
  • PlayPlus
  • Saúde

