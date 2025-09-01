Clínica de recuperação que pegou fogo tinha autorização para funcionar, diz DF Legal

Um incêndio ocorreu em uma clínica de recuperação para dependentes químicos na região rural do Paranoá (DF). O fogo atingiu um dos alojamentos por volta das 2h50 da madrugada. Cinco homens morreram e onze ficaram feridos.



A clínica estava com autorização para funcionar segundo a Secretaria DF Legal. A perícia da Polícia Civil está investigando as causas do incêndio e o estado atual das instalações foi interditado pela Defesa Civil. A casa estava trancada durante a noite para evitar a fuga de internos, o que pode ter dificultado o resgate das vítimas.



