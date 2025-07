Com 42 anos de amor, casal enfrentaram juntos o câncer e deixaram legado familiar

Um casal do Gama (DF) compartilharam 42 anos de amor e cumplicidade, enfrentando juntos a difícil batalha contra o câncer. Em seus últimos dias, Joeldir fez uma homenagem emocionada à esposa, que se tornou viral após sua trágica morte em um acidente de trânsito quatro dias depois. Neide também faleceu logo após, vítima do câncer.



A família relembra a dedicação e o amor do casal, e planeja manter a pamonharia que eles construíram, honrando seu legado. "Ele não largou minha mãe em nenhum momento", relembra o filho João Paulo, destacando a força do amor em superar desafios.



