Condenado por tentativa de feminicídio em Ceilândia (DF) recebe pena de nove anos

Um homem foi condenado a nove anos, sete meses e quinze dias de reclusão em regime fechado pela tentativa de feminicídio contra sua companheira em Ceilândia (DF). O incidente ocorreu em junho do ano passado, durante uma discussão no carro, onde José Milson dos Santos tentou pegar o celular dela após o recebimento de uma mensagem.



Após a recusa, ele disparou contra ela enquanto dirigia. A vítima se jogou do veículo para escapar e foi atendida na UPA da região. O caso ressalta a importância da rede de apoio para vítimas de violência e do pedido de ajuda por parte de homens em situações de descontrole emocional, evitando tragédias. O número 180 está disponível para apoio.



