Consórcio Catedral assume gestão da Rodoviária do Plano com novas medidas de segurança

O Consórcio Catedral assumiu a gestão da Rodoviária do Plano Piloto. A administração lançou um sistema de vídeo monitoramento em parceria com a Polícia Militar. Enrico Capecci, diretor da concessionária, destacou que as câmeras visam garantir a segurança dos usuários por meio de reconhecimento facial e identificação de comportamentos suspeitos. Estão previstas melhorias nas escadas rolantes e elevadores. Além disso, um projeto em parceria com o Sebrae está cadastrando trabalhadores informais para novas oportunidades comerciais na área.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!