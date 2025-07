Corpo de Bombeiros retira corpo de cisterna em Luziânia, Entorno no DF

Bombeiros realizaram a retirada de um corpo encontrado dentro de cisterna em Luziânia, Entorno no DF. O homem não foi identificado e estava a nove metros de profundidade. Os militares montaram um sistema para garantir acesso seguro ao interior do reservatório. Um dos bombeiros desceu até o fundo e fez as amarrações necessárias para efetuar a retirada com segurança. A causa da morte será investigada pela polícia.



