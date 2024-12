Crianças reclamam da falta de manutenção em parquinhos do Paranoá (DF)

O DF no Ar denunciou a situação dos parquinhos infantis no Paranoá (DF), que estão em condições precárias, como o parquinho da Quadra 29, com escorregador danificado e grades remendadas. Apesar de uma visita da Record Brasília em setembro, nenhuma melhoria foi feita. O DF tem cerca de 500 parquinhos, com custos de manutenção aumentando, totalizando R$ 740 mil nos últimos anos. A Novacap, responsável pela manutenção, destaca que a preservação também depende da comunidade e que denúncias de vandalismo podem ser feitas pelo site Participa.df.gov.br