Nova unidade de segurança será inaugurada no Setor Comercial Sul, em Brasília

Uma unidade integrada de segurança pública será instalada no Setor Comercial Sul, em Brasília, visando melhorar a segurança e revitalizar a área comercial. A iniciativa, liderada pela Secretaria de Segurança Pública, visa integrar as polícias civil e militar, além do Corpo de Bombeiros e Detran. José Aparecido, presidente do Sistema Fecomércio, destacou que a medida pode aumentar a confiança dos empresários e atrair investimentos, revitalizando o antigo polo comercial. "Esperamos que com esse anúncio a gente possa ter segurança no setor comercial sul e as empresas retornem para cá, gerando novamente emprego e renda", afirmou Aparecido. Ainda não há data definida para o início das operações da nova unidade.



