Curso preparatório gratuito para o Enem oferece 10 mil vagas no Distrito Federal

O governo do Distrito Federal abriu 10 mil vagas para um curso preparatório gratuito para o Enem, destinado a estudantes com 16 anos ou mais e ensino médio incompleto. As inscrições estão disponíveis no site da Sedet até 17 de agosto.



As aulas começam em 10 de setembro e serão realizadas em Asa Sul, Planaltina, Gama, Ceilândia e Taguatinga. O curso inclui transporte gratuito, uniforme, lanche e material didático. O subsecretário de Fomento ao Empreendedorismo, Nicodemes Lopes, reforça a oportunidade de acesso à universidade para todos no DF.



