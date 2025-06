Cursos de tecnologia ajudam mulheres na busca por independência financeira

O Projeto Mulher Digital está oferecendo capacitação gratuita em tecnologia e empreendedorismo para mulheres no Distrito Federal. Os cursos abrangem informática, vendas online, marketing digital e gestão de redes sociais, além de apoio na criação de manuais de identidade visual.



São 800 vagas disponíveis, sendo 400 presenciais em Ceilândia, Santa Maria, Taguatinga e Cidade Estrutural, e 400 online, ampliando o alcance para outras regiões. O curso dura seis meses e oferece certificação gratuita.



Realizado pelo Instituto Sociocultural HD1, a iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF. Inscrições pelo telefone 99176-0875 ou no site do projeto.



