Defensoria Pública oferece acolhimento e apoio jurídico a mulher em vulnerabilidade

A Defensoria Pública do Distrito Federal realiza a 24ª edição do Dia da Mulher, um evento que oferece serviços gratuitos a mulheres em situação de vulnerabilidade. Realizado no Setor Comercial Norte, o evento conta com assistência jurídica, consultas médicas, exames de DNA, apoio psicológico, corte de cabelo e serviços odontológicos.



Há uma brinquedoteca para as crianças que fica disponível durante o atendimento das mães. Em média, 2.500 mulheres são atendidas a cada edição. O evento ocorre toda primeira segunda-feira do mês, das 8h às 16h. Mulheres interessadas devem chegar cedo para receber uma senha de atendimento.



