Defensoria Pública tem novo local para atendimento jurídico gratuito no DF

O Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Saúde da Defensoria Pública funciona em novo endereço no Setor Comercial Norte. O objetivo é ampliar a acessibilidade e a qualidade do atendimento gratuito à população. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, com agendamento prévio.



O serviço oferece apoio jurídico relacionado ao acesso a tratamentos, medicamentos e outros direitos na área da saúde pública. Um sistema jurídico inteiro está disponível para auxiliar a população, oferecendo suporte em diversos processos e revelando direitos muitas vezes desconhecidos pelos cidadãos.



