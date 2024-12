Depois de reportagem, Neoenergia recolhe galhos espalhados em calçada de Ceilândia (DF) Após a reclamação mostrada no DF no Ar sobre restos de poda deixados nas calçadas, equipes da Neoenergia recolheram os galhos no mesmo dia

DF no Ar|Do R7 04/12/2024 - 11h06 (Atualizado em 04/12/2024 - 11h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share