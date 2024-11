Deputados distritais discutem nesta quinta sobre compra de câmeras corporais para polícia militar

A CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) discute nesta quinta-feira (17) a instalação de câmeras corporais nos uniformes da Polícia Militar do DF. O debate vai ocorrer no plenário da Casa, às 15h, e vai reunir representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria de Segurança Pública do DF. Também participam especialistas na temática para debater o uso das ferramentas.