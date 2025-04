Desigualdade salarial: mulheres continuam ganhando 20% menos que homens no Brasil, aponta estudo

No Brasil, as mulheres ocupam mais espaços no mercado de trabalho, mas ainda enfrentam uma disparidade salarial significativa. Dados do Ministério do Trabalho e Empregos mostram que enquanto os homens ganham em média R$ 4.700, as mulheres recebem R$ 3.700, uma diferença de 20%.



Apesar de medidas como a Lei de Igualdade Salarial de 2023 e o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens, a desigualdade persiste. Estas ações visam aumentar a presença feminina em cargos de direção e promover igualdade de remuneração.



O contexto é ainda mais desafiante para mulheres negras, que recebem salários inferiores aos de mulheres brancas e enfrentam obstáculos adicionais no mercado. A professora da Universidade de Brasília ressalta o chamado "efeito tesoura" no meio acadêmico, onde a presença feminina diminui nos níveis mais altos de formação. A mudança é urgente e necessária para alcançar uma sociedade mais justa.



